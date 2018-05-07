Белоусов стал игроком "Автомобилиста"

"Автомобилист" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим "Лады" Георгием Белоусовым. Контракт 27-летнего форварда рассчитан на два сезона.

В прошедшем сезоне Белоусов стал лучшим бомбардиром "Лады", набрав 31 (8+23) в 51 матче регулярного чемпионата. Всего в КХЛ он провел 355 матчей, в которых набрал 155 (55+100) очков. Белоусов выступал за "Ладу" с 2014 года.

Напомним, что тольяттинский клуб был исключен из КХЛ по окончании сезоне. Белоусов с 1 мая был свободным агентом.