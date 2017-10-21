"Барыс" в овертайме переиграл "Торпедо"

"Барыс" на выезде в овертайме одержал победу над "Торпедо" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Победную шайбу забросил Найджел Доус.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Торпедо" (Нижний Новгород) - "Барыс" (Астана) - 3:4 ОТ (2:1, 1:1, 0:1, 0:1)

Голы: Паршин - 6 (бол., Костицын), 3:17 - 1:0. Старченко - 1 (Семенов, Гурков), 4:28 - 1:1. Столяров - 6 (Паршин, Галузин), 15:02 - 2:1. Дитц - 6 (бол., Вей, Фраттин), 20:38 - 2:2. Даугавиньш - 5 (бол., Мозер), 30:14 - 3:2. Доус - 21, 55:36 - 3:3. Доус - 22 (Даллмэн, Вей), 60:40 - 3:4.

Вратари: Галимов - Карлссон.

Штраф: 8 - 12.

Броски: 27 (11+12+4+0) - 26 (10+3+12+1).

Судьи: Цыплаков, Щенев.

21 октября. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".

Турнирная таблица - здесь