"Автомобилист" обыграл "Витязь", Голышев, Гареев и Михнов набрали по два очка

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Витязь" проиграл "Автомобилисту" – 1:5. В составе екатеринбуржцев по два (1+1) очка набрали нападающие Анатолий Голышев, Артем Гареев и Алексей Михнов.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Витязь" (Подольск) – "Автомобилист" (Екатеринбург) – 1:5 (0:3, 1:0, 0:2)

Голы: Хрипунов – 1 (Тимашов, Голышев), 1:53 – 0:1. Гареев – 7 (Михнов), 9:18 – 0:2. Михнов – 12 (Лямин, Гареев), 14:11 – 0:3. Двуреченский – 1 (Выглазов, Семенов), 25:25 – 1:3. Голышев – 17 (Трямкин, Василевский), 44:32 – 1:4. Миловзоров – 13 (Крикунов, Кучерявенко), 55:15 – 1:5.

Вратари: Сапрыкин (Самонов, 9:18) – Коварж.

Штраф: 0 – 0.

Броски: 40 (14+17+9) – 35 (13+11+11).

Судьи: Лаврентьев, Одиньш.

11 января. Подольск. Ледовый дворец "Витязь".

Турнирная таблица – здесь