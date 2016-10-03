Атюшов пропустит матчи со "Спартаком", "Торпедо" и "Сочи"

Защитник "Амура" Виталий Атюшов из-за травмы пропустит как минимум домашнюю серию матчей. Россиянин получил повреждение во встрече регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (2:1 бул.).

- Атюшов сегодня был внесен в список травмированных, - приводит "Р-Спорт" слова представителя пресс-службы хабаровчан. - Таким образом, он точно не примет участия в домашней серии команды. О характере травмы и точных сроках восстановления дать информацию мы не можем.

Домашняя серия игр "Амура" продлится с 4 по 8 октября. За это время команда встретится со "Спартаком", "Торпедо" и "Сочи".