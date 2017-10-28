Артис Аболс: "Лада" сыграла солидно против "Югры"

Главный тренер "Лады" Артис Аболс после победы над "Югрой" (4:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что многое в хоккее решает игра в неравных составах. По мнению наставника, в этом компоненте его подопечные были лучше.

- В современном хоккее многое решает игра в неравных составах, - приводит официальный сайт "Лады" слова Аболса. - В этом компоненте мы были лучше, поэтому победили. Отыграли солидно, не пропустили. Спасибо ребятам, спасибо болельщикам, которые приходят и поддерживают нас.