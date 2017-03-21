11:06 | ХОККЕЙ — КХЛ

Аркадий Дворкович: "Хоккейный "Локомотив" более профессионально выстроен, нежели футбольный"

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Председатель совета директоров РЖД Аркадий Дворкович заявил, что хоккейный клуб "Локомотив" профессионально и организованно выстроен лучше, чем футбольная команда. Ярославцы вышли в финал Западной конференции в плей-офф КХЛ, обыграв ЦСКА со счетом 4-2 в серии. В главной серии "Запада" "Локомотив" встретится со СКА.

– "Локомотив" показал отличную игру, команда на подъеме, растет, очень дисциплинированная, – цитирует ТАСС Дворковича. – Пожалуй, для РЖД хоккейный клуб более профессионально и организованно выстроен, нежели футбольный. Конечно, трагедия изменила многое, но мы смогли выстроить новую команду, и это очень здорово.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4111846

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