Андрей Разин: "Хотелось бы увидеть хозяина "Автомобилиста". Накопилось много вопросов"

Главный тренер "Автомобилиста" Андрей Разин после поражения в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ от "Лады" (1:2) сделал заявление в адрес екатеринбургского клуба. Команды уже встречались в этом сезоне в Екатеринбурге в начале октября, и тогда "Лада" также одержала победу (4:3). В ходе третьего периода в КРК "Уралец" полностью погас свет на несколько минут.

– "Лада" сегодня играла самоотверженно и заслужила 3 очка, – приводит "Р-Спорт" слова Разина. – Хочу сделать заявление в адрес руководства клуба. Мы играем (следующий матч) в Казани, потом будет перерыв. Хотелось бы увидеть того, кто у нас в клубе хозяин. Чтобы люди пришли и поговорили. Накопилось много вопросов к ним, может быть, они ответят. Мы с лета ни одного руководителя в нашей раздевалке не видели. Очень сильно устал заставлять работников нашего клуба работать. Устал, охота на Мальдивы съездить.

Могу привести один пример: выходим на утреннюю раскатку, перед важной игрой дома, у нас выключают свет, и мы начинаем раскатываться в темноте. На вопрос почему, звучит ответ, что электрики в другое время работать не могут. Наша команда играет в хороший хоккей, готова физически, но есть дыры. Просто широкие дыры, а это никому не интересно. Спросить не с кого, моя плетка на игроков уже не действует – они привыкли к этому.