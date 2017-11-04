Андрей Мартемьянов: "Амур" вышел играть против "Салавата Юлаева" от ножа"

Главный тренер "Амура" Андрей Мартемьянов после победы над "Салаватом Юлаевым" (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что во встрече не все сложилось так, как он хотел. Специалист также добавил, что результат игры решился в неравных составах.

– Был тяжелый матч. Не все сложилось, как мы хотели, – приводит пресс-служба "Салавата Юлаева" слова Мартемьянова. – Соперник был очень силен, с хорошим движением. Мастеровитая команда. Результат матча решился в неравных составах.

Спасибо парням, неплохо отработали в обороне. Юха Метсола молодец. Команда сегодня вышла играть от ножа. Не получился первый период. Второй и третий – я считаю, более или менее равная игра была.

"Амур" занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 37 очков.