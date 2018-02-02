Александр Хохлачев: "Не собирался прыгать выше головы в матче со СКА"

Нападающий "Спартака" Александр Хохлачев отметил, что в играх против СКА всей команде хотелось показать лучшую игру. Однако экс-армеец отметил, что он не собирался прыгать выше головы в играх с петербургским клубом.

– В начале ноября в Петербурге "Спартак" обыграл СКА. Не говорите, что у вас не было особых ощущений, когда выходили на матч и особенно когда открывали счет.

– Конечно, были. Я хотел приехать в Питер и показать лучшую игру. Мало кто в нас верил, но у нас получилось победить. Выиграть у СКА у них дома – это здорово. Играть в Петербурге, кстати, приятно: слышал, как меня приняли болельщики, тепло отнеслись.

– В этом матче у вас было желание что-то доказать?

– Нет. Прыгать выше головы, чтобы сказать "вот, ребята, я вам забил", не собирался. Но каждый хоккеист, когда выходит против своей бывшей команды, испытывает особенные эмоции. Ты играешь против друзей, которых отлично знаешь – вот что интересно, а не кому-то что-то доказать. Тот год прошел, сейчас новый сезон, я в новом клубе.