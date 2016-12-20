Александр Гулявцев: "Северсталь" сохраняет шансы на плей-офф"

Главный тренер "Северстали" Александр Гулявцев после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Витязя" (4:2) отметил, что каждая игра для команды как кубковая. По его словам, череповецкий клуб еще не потерял шансов на выход в плей-офф. В Западной конференции "Северсталь" занимает 13 место с отставанием от восьмого на 12 очков.

- "Северсталь" еще не потеряла шансы на плей-офф, поэтому для нас каждый матч как кубковый финал, - приводит пресс-служба "Северстали" слова Гулявцева. - Во время перерыва мы хорошо пообщались и поработали с ребятами. Договорились, что если кто не готов воевать, то пусть лучше на лед не выходит. Сегодня мы как раз сражались до конца и, несмотря на отдельные ошибки, добились результата.