23:25 20 декабря | ХОККЕЙ — КХЛ

Александр Гулявцев: "Северсталь" сохраняет шансы на плей-офф"

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Главный тренер "Северстали" Александр Гулявцев после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Витязя" (4:2) отметил, что каждая игра для команды как кубковая. По его словам, череповецкий клуб еще не потерял шансов на выход в плей-офф. В Западной конференции "Северсталь" занимает 13 место с отставанием от восьмого на 12 очков.

- "Северсталь" еще не потеряла шансы на плей-офф, поэтому для нас каждый матч как кубковый финал, - приводит пресс-служба "Северстали" слова Гулявцева. - Во время перерыва мы хорошо пообщались и поработали с ребятами. Договорились, что если кто не готов воевать, то пусть лучше на лед не выходит. Сегодня мы как раз сражались до конца и, несмотря на отдельные ошибки, добились результата.

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=AHzQevuWIk4

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