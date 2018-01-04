"Ак Барс" обыграл "Торпедо", Бурмистров набрал первое очко после возвращения в КХЛ

"Ак Барс" на выезде обыграл "Торпедо" (7:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Автором победной шайбы стал Никита Язьков.

Отметим, что в составе казанцев результативной передачей отметился Александр Бурмистров, для которого эта игра стала первой после возвращения из НХЛ. Также в составе победителей 3 (2+1) очка набрал Владимир Ткачев.

Для "Торпедо" это поражение стало четвертым подряд. "Ак Барс" за аналогичный период одержал две победы при двух поражениях.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Торпедо" (Нижний Новгород) - "Ак Барс" (Казань) - 3:7 (1:2, 0:4, 2:1)

Голы: Ткачев - 18 (бол., Язьков), 5:22 - 0:1. Секач - 14 (бол., Глухов), 8:31 - 0:2. Дугин - 12 (бол., Даугавиньш), 14:08 - 1:2. Охтамаа - 2 (Азеведо, Секач), 21:23 - 1:3. Язьков - 8 (Лукоянов), 22:48 - 1:4. Глинкин - 8 (Глухов), 28:26 - 1:5. Ткачев - 19 (Азеведо, Марков), 35:09 - 1:6. И. Захарчук - 5 (Мозер, Веряев), 48:58 - 2:6. Столяров - 8 (мен.), 50:49 - 3:6. Токранов - 7 (бол., Ткачев, Бурмистров), 51:30 - 3:7.

Вратари: Галимов (Лисутин, 21:23) - Гарипов.

Штраф: 8 - 16.

Броски: 16 (10+3+3) - 26 (7+15+4).

Судьи: Бирин, Гофман.

4 января. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".