Леонид Воронин: "Сунгуль" – неудобный соперник для "Спартака"

Матч 1/4 финала Кубка России "Спартак" - "Сунгуль" будет сыгран в Москве до 24 декабря.

17 октября состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка России. По ее результатам, московский "Спартак" поборется за выход в "Финал четырех" со снежинским "Сунгулем".

– Команда из Снежинска – неудобный соперник для "Спартака", – отмечает спортивный директор столичного клуба Леонид Воронин. – В прошлом сезоне красно-белые победили уральцев в обеих встречах регулярного чемпионата, но исход матчей решался в концовках вторых таймов. Непростой выдалась и домашняя встреча с "Сунгулем" в нынешнем сезоне. До определенного момента игра шла мяч в мяч, только ближе к концу матча красно-белым удалось доказать свое превосходство.

В кубковой встрече "Спартаку" необходимо с первых минут навязать сопернику свой темп игры, а также бережнее относиться к реализации голевых моментов, – добавил Воронин. – Вкупе с дисциплинированной защитой это позволит добиться комфортного преимущества и не доводить встречу до нервной концовки.

Матч 1/4 финала Кубка России "Спартак" – "Сунгуль" будет сыгран в Москве до 24 декабря. Точная дата встречи будет объявлена позднее.