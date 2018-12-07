Евгений Трефилов: "Я близок к народу, но в политику не пойду"

Тренер сборной России Евгений Трефилов в интервью "СЭ" заявил, что не собирается в политику. По его словам, это большая ответственность.

- Каждый должен заниматься своим делом, - отметил Трефилов. - Вот я в 90-е дважды пробовал уходить из спорта. И что? Вляпывался в нехорошие ситуации, голым в одних подштанниках убегать приходилось. Не там мое место. Но некоторые считают себя уникумами. Вот этому козлу, который говорит, что на 3500 в месяц можно прожить, засунуть эти деньги в одно место надо. Что такое 3000? Это сейчас как три копейки. Побойтесь бога.

– Почему бы вам не стать тем самым народным депутатом, к которому любой простой человек мог прийти и выложить свою проблему?

– Перестаньте! Это же какая ответственность! Да если я увижу плачущую маму с ребенком, у меня сердце не выдержит. И не умею я в этом деле ничего. Да, я близок к народу. Но слесарь Иванов в 90-е вообще был самым козырным человеком в цеху. Его назначают директором – и все, приплыли! Выпить, закусить и в баньке поговорить – это одно, а руководить – совсем другое. Каждый человек должен пахать на своем месте. (Владимир Иванов)

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