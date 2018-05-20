Владимир Максимов: "Чеховские медведи" добыли золотые медали в условиях жесткой конкуренции"

Президент и главный тренер "Чеховских медведей" Владимир Максимов отметил, что золотые медали чемпионата России были завоеваны его командой в нелегкой борьбе. Сегодня подмосковный клуб обыграл во втором матче финала чемпионата "Спартак" (35:29).

- Игра была тяжелая, соперник рассчитывал, что мы сыграем три матча, но не был готов к такому началу с нашей стороны, - цитирует официальный сайт клуба Максимова. - Мы повели шесть-семь мячей, соперник сократил отставание в счете, но настрой моих игроков на победу сегодня был выше, чем в игре первого круга, когда растеряли большое преимущество. Сегодня все проявили бойцовский характер, а ведь некоторые наши ребята играли на уколах. Мы рады золотым медалям, они были добыты в условиях жесткой конкуренции. Теперь предстоит борьба за Кубок России.

Это чемпионство сталодля "Чеховских медведей" 17-м подряд.