23:57 20 мая | Гандбол

Владимир Максимов: "Чеховские медведи" добыли золотые медали в условиях жесткой конкуренции"


Президент и главный тренер "Чеховских медведей" Владимир Максимов отметил, что золотые медали чемпионата России были завоеваны его командой в нелегкой борьбе. Сегодня подмосковный клуб обыграл во втором матче финала чемпионата "Спартак" (35:29).

- Игра была тяжелая, соперник рассчитывал, что мы сыграем три матча, но не был готов к такому началу с нашей стороны, - цитирует официальный сайт клуба Максимова. - Мы повели шесть-семь мячей, соперник сократил отставание в счете, но настрой моих игроков на победу сегодня был выше, чем в игре первого круга, когда растеряли большое преимущество. Сегодня все проявили бойцовский характер, а ведь некоторые наши ребята играли на уколах. Мы рады золотым медалям, они были добыты в условиях жесткой конкуренции. Теперь предстоит борьба за Кубок России.

Это чемпионство сталодля "Чеховских медведей" 17-м подряд.

Дополнительная информация

https://ch-medvedi.ru/info/news/8130/

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