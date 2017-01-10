Тимур Дибиров: "Япония – неудобный соперник"

Капитан сборной России по гандболу Тимур Дибиров выразил мнение, что первый матч на чемпионате мира против Японии, который состоится 12 января, проходным не будет. По его словам, национальной команде необходимо продемонстрировать дисциплинированную игру.

- Япония очень неудобный соперник. На моей памяти мы встречались уже несколько раз, в последний раз, если не ошибаюсь, в квалификации перед Олимпиадой в Пекине, - сказал Дибиров. - Мы тогда выиграли, но это было не просто. У японцев необычный, азиатский стиль игры, быстро переходят из обороны в атаку. Так что для нас главное дисциплина и хорошая защита. По возможности будем играть на контратаках. (Сергей ФИШ)