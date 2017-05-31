Сень и Судакова в составе сборной России отправились на турнир в Турцию

Стал известен состав женской сборной России по гандболу на международный турнир в Турции в рамках подготовки к стыковым матчам чемпионата мира, сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России. В состав вошли 18 спортсменок.

На турнире россиянки встретятся с командами Македонии, Турции и Литвы. В стыковых матчах чемпионата мира национальная сборная сыграет с Польшей 9 и 15 июня.

Полностью состав сборной выглядит следующим образом:

вратари: Виктория Калинина ("Кубань"), Елена Уткина ("Лада"), Кира Трусова ("Астраханочка");

правые крайние: Марина Судакова ("Кубань"), Екатерина Левша ("Астраханочка");

правые полусредние: Анна Сень ("Ростов-Дон"), Антонина Скоробогатченко ("Кубань"), Валерия Ганичева ("Динамо-Синара");

разыгрывающая: Ярослава Фролова ("Кубань");

линейные: Ксения Макеева ("Ростов-Дон"), Екатерина Матлашова ("Луч"), Евгения Петрова ("Динамо-Синара");

левые полусредние: Виктория Жилинскайте ("Кубань"), Людмила Постнова ("Астраханочка"), Елизавета Малашенко ("Лада"), Полина Ведехина ("Динамо-Синара");

левые крайние: Дарья Самохина ("Лада"), Кристина Кожокарь ("Астраханочка).