12:00 | ГАНДБОЛ

ФГР окажет финансовую помощь матери погибшей в ДТП гандболистки

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Федерация гандбола России (ФГР) переведет деньги от продажи билетов на матч между сборными России и Словакии матери гандболистки Варвары Ильиной, которая погибла в дорожно-транспортном происшествии, сообщает пресс-служба ФГР. 2 октября в Москве Варвару и ее отчима, стоявших на тротуаре, сбил автомобиль, водитель которого проехал на запрещающий сигнал светофора и, уходя от столкновения с другим автомобилем, выехал на обочину на скорости свыше 100 км/ч.

"Федерация гандбола России считает своим долгом помочь матери Варвары, Екатерине, которая пережила тяжелую трагедию и осталась с двумя малолетними детьми. Руководство ФГР приняло решение перевести Екатерине все средства от продажи билетов с квалификационного матча чемпионата Европы между мужскими командами России и Словакии, который пройдет 2 ноября в дворце спорта "Динамо" в Крылатском", – говорится в заявлении ФГР.

Встреча начнется в 19.30 по московскому времени. Стоимость билетов – от 200 до 250 рублей.

Дополнительная информация

http://www.rushandball.ru/news/rossiya-slovakiya-fgr-perevedet-sredstva-ot-prodazhi-biletov-materi-yunoy-gandbolistki-varvary

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