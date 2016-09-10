21:06 | ГАНДБОЛ

Четыре гандболистки сборной России получили удостоверения заслуженных мастеров спорта

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Анна Сень, Владлена Бобровникова, Анна Вяхирева и Екатерина Ильина, которые в составе сборной России по гандболу стали олимпийскими чемпионками в Рио-де-Жанейро, получили удостоверения заслуженных мастеров спорта РФ, информирует ТАСС со ссылкой на Федерацию гандбола России. Сообщается, что Дарья Дмитриева и Виктория Калинина получат удостоверения в ближайшее время. Спортсменки должны были получить документы на церемонии перед матчем за Суперкубок России "Ростов-Дон" - "Астраханочка" 3 сентября, но не смогли этого сделать из-за бюрократических процедур.

Женская сборная России под руководством Евгения Трефилова впервые в истории выиграла золото Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3611701

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КОММЕНТАРИИ (1)
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belaruss

поздравления девчонкам, своей игрой они этого заслужили

21:12

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