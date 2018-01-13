Андрей Лавров: "В ФГР решили, что я - никто"

Двукратный чемпион мира Андрей Лавров сообщил, что не является больше первым вице-президентом Федерации гандбола России (ФГР). Он подчеркнул, что увольнение произошло с юридической подоплекой.



– Я уволен по статье, – цитирует "РИА Новости" Лаврова. – Вопросы к Льву Воронину (Генеральный директор ФГР. – Прим. "СЭ"). Два дня я уже не являюсь никем, они решили, что я никто. Ну, будем доказывать. Что случилось? Да много что случилось, не хочу распространяться.