19:20 13 января | Гандбол

Андрей Лавров: "В ФГР решили, что я - никто"


Двукратный чемпион мира Андрей Лавров сообщил, что не является больше первым вице-президентом Федерации гандбола России (ФГР). Он подчеркнул, что увольнение произошло с юридической подоплекой.

– Я уволен по статье, – цитирует "РИА Новости" Лаврова. – Вопросы к Льву Воронину (Генеральный директор ФГР. – Прим. "СЭ"). Два дня я уже не являюсь никем, они решили, что я никто. Ну, будем доказывать. Что случилось? Да много что случилось, не хочу распространяться.

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https://rsport.ria.ru/handball/20180113/1131102817.html

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Материалы других СМИ
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