"Чеховские медведи" проиграли "Бешикташу" в матче Лиги чемпионов

Гандболисты "Чеховских медведей" проиграли "Бешикташу" со счетом 27:29 в домашнем матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов. При этом после первой половины они вели в счете - 17:13.

Клуб из Московской области уступил во всех трех встречах и располагается на последнем месте в группе D.

Следующую игру "Чеховские медведи" проведут 4 октября против "Спортинга".

Лига чемпионов

Мужчины

Первый групповой турнир

Группа D

"Чеховские медведи" (Россия) – "Бешикташ" (Турция) – 27:29 (17:13)