Бриаторе уверен, что "Уильямс" сделал выбор в пользу Сироткина

Бывший глава "Рено" Флавио Бриаторе уверен, что "Уильямс" подпишет контракт с россиянином Сергеем Сироткиным. Он выразил сожаление о том, что команда не выбрала Роберта Кубицу.

– Я сожалею, что Кубица не смог убедить "Уильямс", – цитирует Bild Бриаторе. – Говорил с менеджером поляка Нико Росбергом. Он перепробовал все. Но у Сироткина огромный бюджет. Мы говорим о 20 миллионах евро, тогда как Кубица мог собрать около 7-10 миллионов.

Возвращение Кубицы повысило бы интерес к "Формуле-1". Очень странно, что боссы команд не захотели помогать Роберту в его попытке вернуться.