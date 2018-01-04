15:49 4 января | Формула-1

Бриаторе уверен, что "Уильямс" сделал выбор в пользу Сироткина

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Бывший глава "Рено"  Флавио Бриаторе уверен, что "Уильямс" подпишет контракт с россиянином Сергеем Сироткиным. Он выразил сожаление о том, что команда не выбрала Роберта Кубицу.

– Я сожалею, что Кубица не смог убедить "Уильямс", – цитирует Bild Бриаторе. – Говорил с менеджером поляка Нико Росбергом. Он перепробовал все. Но у Сироткина огромный бюджет. Мы говорим о 20 миллионах евро, тогда как Кубица мог собрать около 7-10 миллионов.

Возвращение Кубицы повысило бы интерес к "Формуле-1". Очень странно, что боссы команд не захотели помогать Роберту в его попытке вернуться.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Ya Santey

т.е. когда Бриаторе выпер Кубицу из Рено, по аварии, это было нормально, а то что другие не хотят терять десятку мультов не за х.собачий, это странно! Продлил бы с Кубицей контракт в 2011г лет на десять да и не задавал бы никто таких вопросов!

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