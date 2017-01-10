Борис Игнатьев: "Увеличение количества команд на ЧМ может демотивировать футболистов!"

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев отметил, что решение ФИФА о расширении числа команд-участниц финальной стадии чемпионата мира до 48 может демотивировать футболистов. По его словам, на турнир смогут попасть национальные сборные, которые изначально ни на что не рассчитывали.

– Это действие точно направлено не на усиление качества футбола и повышения интереса к нему, а скорее на то, чтобы заработать денег, – сказал Игнатьев. – Я в этом вижу больше негативных моментов. Ведь в число 48 команд попадут даже те, кто изначально ни на что не рассчитывал. Среди групп, скорее всего, будет происходить недооценка сил соперников. Думаю, все это прекрасно понимают, но финансы, которые можно будет получить от количества матчей и телетрансляций, перевесили все аргументы.

Кроме того, это может демотивировать футболистов. Они часто прислушиваются только к себе, и сколько бы им ни говорили о силе коллективов, выступающих против них, убедить игроков будет крайне сложно. (Любовь КОНЯЕВА)