Виталий Мутко: "Корея и Иран – две сильные сборные высокого уровня"

Глава РФС Виталий Мутко заявил, что сборная России в рамках подготовки к домашнему чемпионату мира-2018 будет играть только с участниками турнира.

Сегодня стало известно, что 7 октября российские футболисты сыграют в Москве на арене ЦСКА с Кореей, а 10 октября – с Ираном в Казани. Обе команды уже вышли на чемпионат мира.

– Мы будем играть с непосредственными участниками чемпионата мира, – приводит ТАСС слова Мутко. – Идут переговоры со многими командами.

Сборная Кореи хотела сыграть именно в Москве. Учтены возможности и позиции всех, это будет дополнительный опыт городам. Был бы готов еще один стадион, сыграли бы там.

Да, говорили про Аргентину, но опять балансировать приходится между интересами – все это очень сложно. Корея и Иран – две сильные сборные высокого уровня. Надеемся, что на эти игры придут зрители – интерес к чемпионату мира растет.

Напомним, что ранее пресс-служба ФИФА сообщила, что 10 ноября Россия сыграет с Аргентиной. В РФС эту информацию не подтвердили.