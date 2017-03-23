Виталий Мутко: "Акинфеев – целая эпоха российского футбола"

Вице-премьер России, президент РФС Виталий Мутко подчеркнул, что капитан сборной России, вратарь Игорь Акинфеев является целой эпохой отечественного футбола. При этом, по словам Мутко, Акинфеева пока преждевременно называть легендарным.

– Здесь нет никаких сомнений, это настоящий капитан, человек, преданный футболу, стране и сборной, – приводит ТАСС слова Мутко. - Я могу только высказать одобрение и пожелать ему удачи. Игорь – это лицо российского футбола. Я только рад.

Можно ли его назвать легендарным? Знаете, человек еще продолжает свою карьеру, так что, наверное, так говорить преждевременно. Если мы говорим о вратарском цехе, легендарный у нас Лев Яшин, мы поддержали выпуск книги о нем. Игорь – это целая большая эпоха, но пока он действующий игрок, это один из лучших спортсменов нашей страны.