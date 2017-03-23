19:55 | ФУТБОЛ — Сборная России

Виталий Мутко: "Акинфеев – целая эпоха российского футбола"

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Вице-премьер России, президент РФС Виталий Мутко подчеркнул, что капитан сборной России, вратарь Игорь Акинфеев является целой эпохой отечественного футбола. При этом, по словам Мутко, Акинфеева пока преждевременно называть легендарным.

Здесь нет никаких сомнений, это настоящий капитан, человек, преданный футболу, стране и сборной, – приводит ТАСС слова Мутко. - Я могу только высказать одобрение и пожелать ему удачи. Игорь – это лицо российского футбола. Я только рад.

Можно ли его назвать легендарным? Знаете, человек еще продолжает свою карьеру, так что, наверное, так говорить преждевременно. Если мы говорим о вратарском цехе, легендарный у нас Лев Яшин, мы поддержали выпуск книги о нем. Игорь – это целая большая эпоха, но пока он действующий игрок, это один из лучших спортсменов нашей страны.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4120817

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