Василий Березуцкий: "С оптимизмом смотрю на ближайшие матчи сборной"

Бывший капитан сборной России Василий Березуцкий убежден, что ближайшие контрольные матчи национальной команды против Аргентины (11 ноября), Испании (14 ноября) и Бразилии (23 марта) принесут только пользу. Защитник отметил, что игры против таких соперников помогут понять текущий уровень сборной.

- Впереди у сборной матчи с чемпионами мира разных лет - Аргентиной, Испанией, Бразилией. Возможно, Францией и Италией. Насколько рискованно проводить пять матчей с такими соперниками подряд?

- Абсолютно не рискованно. Если ты хочешь добиваться каких-то результатов, расти, то должен играть с лучшими, тренироваться с ними и равняться на них, - сказал Березуцкий в интервью колумнисту "СЭ" Илье Казакову в эфире передачи "Футбол России" на канале "Россия 24". - Как бы ни закончились эти матчи, они принесут только пользу. Мы поймем, на каком мы уровне, на каком нужно играть. Мы поймем, что происходит. По моему мнению, это большой плюс.

Я смотрю на эти матчи с большим оптимизмом. С такими соперниками всегда понятно, как ты можешь играть и что делать.

Ближайший матч сборная России проведет 11 ноября в "Лужниках" против Аргентины. Игра начнется в 16.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.