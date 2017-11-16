Строители "Лужников" уверяют: стадион можно освободить за считанные минуты

Директор по проектированию объектов гражданского строительства АО "Мосинжпроект" Галина Гордюшина заявила, что стадион "Лужники" можно освободить от зрителей за считанные минуты после финального свистка. Компания занималась реконструкцией арены к чемпионату мира-2018. 11 ноября на стадионе прошел первый матч после обновления – Россия проиграла Аргентине 0:1. После игры возникли серьезные сложности при выходе болельщиков. Некоторые из них не могли покинуть трибуны около 40 минут, а территорию стадиона – в течение двух часов.

– Пропускная способность позволяет выпускать стадион очень быстро, – цитирует "Говорит Москва" Гордюшину. – Здесь дуболомная организация абсолютно. Я по-другому не могу это назвать. Те, кто организовывал безопасность, порядок и потоки поставили крест на нашей многолетней работе. Это ужасно раздражает.

Потому что стадион получился первоклассным. Появилось 16 выходов. Он эвакуируется очень быстро. На 4-е число, когда там был День народного единства, стадион опустел за считанные минуты. А на 11 число зачем-то держали верхний ярус. На кой черт его держали?

Департаментом транспорта были разработаны сценарии, по которым люди должны были и выводиться, и вывозиться. По этим сценариям. Почему-то на первый матч не работали. На территории сделано шесть транспортных КПП и семь пешеходных КПП. Разработано множество маршрутов по выводу людей. Территория 156 гектаров, почему надо было выстраивать людей в узкий коридор трехметровый и гнать всех на станцию "Спортивная", даже тех, кому туда не надо, это не понятно. И это не имеет никакого отношения к стадиону.