Станислав Черчесов: "Если футболист молодежной сборной, приезжая в первую, не получает игрового времени, его нет смысла вызывать"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью "СЭ" отметил, что голкипер "Сьона" Антон Митрюшкин не вызван на сентябрьский сбор, так как выступает за молодежную сборную страны. В понедельник был назван окончательный состав из 23 футболистов, которые примут участие в учебно-тренировочном сборе национальной команды в Новогорске (28 августа – 3 сентября).

– Есть четкое разграничение между первой и молодежной сборными, - пояснил Черчесов. - С главным тренером молодежки Евгением Бушмановым, как и с его предшественником Николаем Писаревым, по четыре-пять раз в неделю с утра встречаемся в РФС и обсуждаем все интересующие нас вопросы.

Если футболист молодежной сборной, приезжая в первую, не получает игрового времени, его нет смысла вызывать, поскольку он должен тренироваться и играть в своей команде. Опыт подсказывает, что тренировки в первой сборной с последующими играми за молодежку ни к чему, кроме снижения мотивации, не приведут. Наверх-то все хотят, а вот вниз – никто. Что в клубах, что в сборной.

Поэтому единственный игрок возраста молодежной сборной, который вызывается, – это Головин, имеющий у нас постоянную игровую практику. Бушманов знал это изначально. Если мы решим, что кто-то еще тоже к этому готов, и станем его вызывать, за молодежную сборную он будет играть только на большом турнире. Все очень четко и понятно. (Игорь РАБИНЕР)

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