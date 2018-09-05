"Спасибо за бесценный опыт!" Игнашевич поблагодарил Черчесова и игроков сборной

Рекордсмен сборной России по количеству сыгранных матчей, тренер молодежного состав ЦСКА Сергей Игнашевич в Инстаграме поблагодарил тренерский штаб и игроков национальной команды за работу на сборе в Новогорске. На занятиях в Подмосковье бывший защитник помогал главному тренеру Станиславу Черчесову.

"Большое спасибо Станиславу Черчесову и всему тренерскому штабу сборной России за теплый прием и бесценный опыт, который я получил в эти дни сборов! Спасибо всем ребятам за поддержку и профессионализм, а в особенности Артему Дзюбе и Леше Ионову. Удачи всем нам в Турции!", -– написал Игнашевич.

Сборная России с 3 сентября готовится к матчах против Турции (Лига наций, 7 сентября, Трабзон) и Чехии (товарищеский, 10 сентября, Ростов-на-Дону). Сегодня вечером, 5 сентября, команда вылетит в Турцию.