Сослан Джанаев: "Саламыч никогда не влезает во вратарские дела"

Вратарь "Ростова" Сослан Джанаев после тренировки в составе сборной России рассказал о своих впечатлениях от нового главного тренера команды Станислава Черчесова, передает из Химок корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.

– Тренировка прошла в позитивном ключе, на эмоциях. Все было супер. Я большую часть своей карьеры провел под руководством Станислава Саламовича, играл у него в двух клубах.

– Можно сказать, он самый важный тренер в вашей жизни?

– Ну, главный тренер всегда самый важный. Его требования всегда нужно выполнять (улыбается).

– Тренер Черчесов – какой он?

– Требовательный. Дисциплина у него на первом месте. Современный.

– Он ведь и сам бывший вратарь. Это влияет на бригаду голкиперов?

– Не помню ни одного случая, чтобы Саламыч влезал во вратарские дела. Он главный тренер. А тренер вратарей – Стауче.

– Согласны с тем, что ваше появление в сборной должно было случиться пораньше? Перед Euro.

– Получилось так, как получилось. Я ни о чем не жалею. Если меня вызвали сейчас – значит мое время сейчас.

– У вас сейчас больше позитива от выхода "Ростова" в Лигу чемпионов или негатива после поражения в Грозном?

– Позитива. Потому что наш клуб сделал большое дело для города. А то что было в Грозном нужно поскорее забыть. Я вот уже переключился на сборную.

– Вы готовы составить Акинфееву конкуренцию за место в стартовом составе?

– Не хочу отвечать на провокационные вопросы. Все будет зависеть от тренера. А мы просто делаем свое дело.

– Товарищеские матчи не всегда удаются нашей сборной. Как на них настраиваться?

– Да у нас и официальные в последнее время были не очень. Нужно просто повернуть болельщика лицом, поэтому наша главная задача сейчас – выкладываться на 110 процентов.