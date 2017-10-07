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16:00 | Футбол — Сборная России

Смолов и Кокорин - в атаке сборной России на матч против Кореи

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Тренерский штаб сборной России определился с составом на контрольный матч против Кореи. С первых минут за национальную команду сыграют нападающие Федор Смолов и Александр КокоринВне заявки на эту встречу оказались Евгений Чернов, Александр Головин и Дмитрий Полоз.

Россия: Акинфеев - Самедов, Васин, Кудряшов, Джикия, Жирков - Кузяев, Ан. Миранчук, Ерохин - Смолов, Кокорин.

Матч Россия – Корея пройдет сегодня, 7 октября, на стадионе ЦСКА. Начало – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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aleksart-spb

главное что рукотворец наш в воротах хе-хе!

16:15