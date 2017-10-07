Смолов и Кокорин - в атаке сборной России на матч против Кореи

Тренерский штаб сборной России определился с составом на контрольный матч против Кореи. С первых минут за национальную команду сыграют нападающие Федор Смолов и Александр Кокорин. Вне заявки на эту встречу оказались Евгений Чернов, Александр Головин и Дмитрий Полоз.

Россия: Акинфеев - Самедов, Васин, Кудряшов, Джикия, Жирков - Кузяев, Ан. Миранчук, Ерохин - Смолов, Кокорин.

Матч Россия – Корея пройдет сегодня, 7 октября, на стадионе ЦСКА. Начало – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию.