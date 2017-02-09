Сборная России выразила соболезнования в связи со смертью Виктора Чанова

Сборная России выразила соболезнования в связи с кончиной бывшего вратаря сборной СССР, "Шахтера" и киевского "Динамо" Виктора Чанова. Он скончался 8 февраля в возрасте 57 лет.

Чанов – трехкратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР и обладатель Кубка обладателей кубков с "Динамо".

"Ушел из жизни экс-вратарь сборной СССР Виктор Чанов... Скорбим..." – говорится в сообщении в официальном "Твиттере" национальной команды.