09:11 | ФУТБОЛ — Сборная России

Сборная России выразила соболезнования в связи со смертью Виктора Чанова

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Сборная России выразила соболезнования в связи с кончиной бывшего вратаря сборной СССР, "Шахтера" и киевского "Динамо" Виктора Чанова. Он скончался 8 февраля в возрасте 57 лет.

Чанов – трехкратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР и обладатель Кубка обладателей кубков с "Динамо".

"Ушел из жизни экс-вратарь сборной СССР Виктор Чанов... Скорбим..." – говорится в сообщении в официальном "Твиттере" национальной команды.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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rustov

Спасибо, ВРАТАРЬ...

09:16

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