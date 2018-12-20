12:14 | Футбол — Сборная России

Россия закончила год ЧМ-2018 на 48-м месте. ФИФА опубликовала итоговый рейтинг

Тренировка сборной России. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Тренировка сборной России. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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ФИФА опубликовала рейтинг сборных по итогам 2018 года. Его возглавила Бельгию. На втором месте оказалась Франция, сборная России - 48-я.

В сравнении с прошлым годом, команда Станислава Черчесова, вышедшая в 1/4 финала на домашнем чемпионате мира, поднялась на 16 мест.

Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:
1. Бельгия;
2. Франция;
3. Бразилия;
4. Хорватия;
5. Англия;
6. Португалия;
7. Уругвай;
8. Швейцария;
9. Испания;
10. Дания.

Следующий рейтинг сборных будет опубликован 7 февраля 2019 года.

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