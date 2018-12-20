Россия закончила год ЧМ-2018 на 48-м месте. ФИФА опубликовала итоговый рейтинг

ФИФА опубликовала рейтинг сборных по итогам 2018 года. Его возглавила Бельгию. На втором месте оказалась Франция, сборная России - 48-я.
В сравнении с прошлым годом, команда Станислава Черчесова, вышедшая в 1/4 финала на домашнем чемпионате мира, поднялась на 16 мест.
Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:
1. Бельгия;
2. Франция;
3. Бразилия;
4. Хорватия;
5. Англия;
6. Португалия;
7. Уругвай;
8. Швейцария;
9. Испания;
10. Дания.
Следующий рейтинг сборных будет опубликован 7 февраля 2019 года.
Загрузка...