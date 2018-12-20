Россия закончила год ЧМ-2018 на 48-м месте. ФИФА опубликовала итоговый рейтинг

ФИФА опубликовала рейтинг сборных по итогам 2018 года. Его возглавила Бельгию. На втором месте оказалась Франция, сборная России - 48-я.

В сравнении с прошлым годом, команда Станислава Черчесова, вышедшая в 1/4 финала на домашнем чемпионате мира, поднялась на 16 мест.

Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:

1. Бельгия;

2. Франция;

3. Бразилия;

4. Хорватия;

5. Англия;

6. Португалия;

7. Уругвай;

8. Швейцария;

9. Испания;

10. Дания.

Следующий рейтинг сборных будет опубликован 7 февраля 2019 года.