РФС подтвердил, что Россия сыграет в Краснодаре с Кот-д'Ивуаром

РФС подтвердил информацию о проведении товарищеского матча сборной России с Кот-д'Ивуаром. Встреча состоится 24 марта на стадионе "Краснодар". Время начала матча пока не определено. Через четыре дня в Сочи Россия сыграет с Бельгией.

С Кот-д'Ивуаром россияне на данный момент провели только один поединок - товарищеский матч 15 августа 2012 года. Встреча завершилась вничью - 1:1, за сборную России забил Алан Дзагоев. Эта встреча стала первой для Фабио Капелло в качестве главного тренера и последней - для экс-капитана национальной команды Андрея Аршавина.