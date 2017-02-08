15:06 | ФУТБОЛ — Сборная России

РФС подтвердил, что Россия сыграет в Краснодаре с Кот-д'Ивуаром

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РФС подтвердил информацию о проведении товарищеского матча сборной России с Кот-д'Ивуаром. Встреча состоится 24 марта на стадионе "Краснодар". Время начала матча пока не определено. Через четыре дня в Сочи Россия сыграет с Бельгией

С Кот-д'Ивуаром россияне на данный момент провели только один поединок - товарищеский матч 15 августа 2012 года. Встреча завершилась вничью - 1:1, за сборную России забил Алан Дзагоев. Эта встреча стала первой для Фабио Капелло в качестве главного тренера и последней - для экс-капитана национальной команды Андрея Аршавина.

Дополнительная информация

http://www.rfs.ru/main/news/national_teams/85833.html

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