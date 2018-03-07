Рашид Рахимов: "Никто не будет осуждать Березуцких за их выбор"

Бывший главный тренер "Локомотива" и "Терека" Рашид Рахимов прокомментировал "СЭ" заявление Алексея и Василия Березуцких, которые отказались возвращаться в сборную России. Защитники ЦСКА приостановили выступления за национальную команду в 2016 году, а сегодня, 7 марта, объявили о завершении международной карьеры.

- Это их выбор! Я не раз уже говорил, что им, возможно, стоило бы вернуться. Если не Алексею, то Василию точно, - считает Рахимов. - Но это должно быть желание двустороннее. Причин для такого решения много. Если этого желания нет или нет таких возможностей, исходя из того состояния, которое у них есть. Если ты понимаешь, что не дашь то, что мог дать раньше, или что не сможешь показать уровень, которому нужно соответствовать на таком турнире. Думаю, что никто не будет ругать и осуждать Березуцких за этот выбор. На мой взгляд, это еще один минус для нашей обороны.

- Кто тогда будет играть в центре обороны, если Виктор Васин и Георгий Джикия травмированы? Впереди всего два сбора.

- У всех сборных такие короткие сборы. К сожалению, мы теряем футболистов там, где у нас были сомнения по игрокам. Мы всегда сталкивались с дефицитом защитников. Сейчас выбывают те, кто на протяжении долго времени наигрывался на этих позициях. Это самая большая проблема сейчас. Уверен, что и тренерский штаб будет ломать голову и думать, кем заменить этих игроков. Джикия и Васин провели больше всех матчей, к сожалению, их не будет. Думаю, важно будет иметь сильную мобильную полузащиту, которая должна будет помогать обороне. Приоритет - думать о том, кто заменить этих игроков в центре обороны, но также важно сделать так, чтобы команда вся умела обороняться. (Игорь НОВИКОВ)