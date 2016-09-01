Никита Симонян: "Видно было, что игроки сборной старались"

Первый вице-президент РФС Никита Симонян отметил старание игроков сборной России в товарищеском матче против Турции (0:0). Он считает, что команда прибавит к следующей встрече с Ганой.

- Обновленная сборная провела пока первый матч, видно было, что ребята старались, проявили желание. Посмотрим, как будет дальше, - сказал Симонян. - Понятно, что не все удавалось, ведь в составе было несколько дебютантов. Уверен, к следующей встрече игра команды будет лучше. С Ганой будет серьезная проверка, соперник техничный, хорошо владеет мячом, будет непросто и интересно.

- Согласны с выбором капитана?

- Василий был капитаном на чемпионате Европы-2016, это самый опытный игрок в команде, поэтому выбор очевиден и правильный. (Сергей АСТАХОВ)