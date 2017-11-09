Константин Рауш: "Долго ждал вызова в сборную России, но звонок поступил только от Черчесова"

Защитник "Кельна" и сборной России Константин Рауш в интервью "СЭ" отметил, что шанс пробиться в национальную команду у него появился только с приходом на тренерский мостик Станислава Черчесова. Игрок с шести лет живет в Германии и ранее никогда не играл за российские клубы. Сейчас он готовится к контрольным матчам с Аргентиной и Испанией.

– В сборной вы дебютировали в сентябре. Ваше первое впечатление от Черчесова?

– Сразу понял: хоть тренер и немного говорит, но все понимает. У него глаза словно везде – видит, как любой игрок перемещается. Но если честно, когда я думаю о Черчесове, сразу вспоминаю: это тренер, который пригласил меня в сборную. Я так долго этого ждал! Разговоры ходили, но звонок с предложением получил только от Черчесова.

– Зобнин восхищался: тренировки Черчесова – как в "Баварии".

– Да, много одинакового с Германией. И когда соперников анализируем, и на поле. Например, играем "одиннадцать против нуля". Так отрабатываем выход в атаку. (Александр МУЙЖНЕК)

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