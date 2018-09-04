Голодец - о сборной России: "Нам очень хочется красивого, техничного футбола"

Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец пожелала удачи игрокам сборной России перед стартом в Лиге наций. Первую игру команда проведет 7 сентября на выезде против Турции.

- После чемпионата мира по футболу в нашей стране появились люди, которые верят в нашу сборную, - приводит "РИА Новости" слова Голодец. - Эти люди с вами связывают свои надежды. Сейчас у нас открываются детские спортивные школы. И после чемпионата у нас произошло увеличение числа желающих заниматься футболом не просто в разы, а по некоторым регионам даже в 5–6 раз. Это абсолютно ваша заслуга.

Нам очень хочется красивого, техничного футбола. Футбола с самоотдачей. И накануне Лиги наций я хочу пожелать вам удачи, хорошего сезона.