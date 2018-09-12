Газинский - о назначении капитаном: "Меня это очень удивило"

Полузащитник Юрий Газинский в интервью пресс-службе "Краснодара" рассказал, как узнал, что будет капитаном сборной России в товарищеском матче с Чехией (5:1).

- У нас было теоретическое занятие, после него Станислав Саламович (Черчесов. - Прим. "СЭ") сказал, что я буду капитаном. Меня это очень удивило, приятная очень новость, ведь до этого никогда не был капитаном, а тут появляется возможность вывести национальную команду на поле, - сказал Газинский. - Это большая ответственность перед болельщиками, партнерами, самим собой, это дополнительные эмоции, которые дорогого стоит.

Ранее стало известно, как в сборной России отреагировали на назначение капитаном Газинского.

Газинский - самый удачливый капитан-дебютант

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