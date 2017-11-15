Евгений Кафельников: "Надеюсь, Лунев скоро в строй вернется, а то будут говорить, что по этой причине чемпионат не выиграли"

Олимпийский чемпион по теннису, экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников после матча сборной России против Испании (3:3) отметил бессмысленность товарищеских встреч. Он надеется на то, что вратарь Андрей Лунев скоро вернется в строй.
Лунев получил травму во время матча с Испанией и покинул стадион "Санкт-Петербург" на карете скорой помощи. Голкипер на последних минутах встречи получил травму головы, столкнувшись с Морено Родриго, который ударил россиянина коленом в голову.
Лунева с окровавленной головой после перевязки увезли на электрокаре в подтрибунное помещение. Стадион скандировал имя вратаря "Зенита", а оставшийся на трибуне Игорь Акинфеев аплодировал коллеге.
"Бестолковые товарищеские матчи до добра не доводят. Лунева в нокаут отправили, надеюсь, скоро в строй "бомжей-бакланов" вернется. А то будут потом вонять,что по этой причине чемпионат не выиграли", – написал Кафельников на своей странице в Твиттере.
Бестолковые товарищеские матчи до добра не доводят. Лунева в нокаут отправили,надеюсь скоро в строй "бомжей-бакланов" вернётся. А то будут потом вонять,что по этой причине чемпионат не выиграли😂– Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 14 ноября 2017 г.
Жуткая травма Лунева. В ворота встал Глушаков//
Трансляция матча Россия - Испания
Папа73
На месте Рабинера я бы уволил за халатность того, кто пустил эту новость. Мало ли в мире умалишенных - теперь всех надо цитировать что ли?!
00:57
kaduly
Такое впечатление что он и сам наркоман, заслуженная скотина
00:56
Chibisov
доктор Фишер слышь мкадышная свинья,вот крысы то как раз в пределах третьего транспортного и плодятся и ты один из их представителей таких как ты и кафель надо крысиным ядом травить,вся страна ненавидит две вещи это мкадышей и пищевик так,что вдвойне ваш род надо сокращать,явно же мозгами вы не блещете и кафель прямой тому показатель,значит вы биомасса недостойная коптить воздух своим присутствием.
00:53
victorini
Как болельщик Спартака могу сказать - кафельников - гнида и мразь. У нормального мужика дети нормальные, а не наркоманы.
00:49
Алекс Ферги
Мда....не думал, что в теннисе так мозг отбивают...
00:46
Russky
А когда-то с большим уважением относился к спортсмену Кафельникову....... Нет слов. Андрею здоровья!
00:45
corsicanez
Кафель спортсмен универсал, мастер всех видов спорта. жду его коментов по поводу хоккея
00:36
4elik
Это не лучший болела спартака, а параша говорящая, попрошу не обобщать.
00:34
Kidd
Считал кафеля слабоумным, но, видимо, серьезно ошибался.. Походу, он совсем безмозглая ск..тина
00:32
Дарт Вейдер Первый
zenit spb А при чем тут "Спартак", В том, что Кафельников идиот Спартак не виноват
00:30
Мотар
Я болела Спартака, не поддерживаю высказывания Евгения, не смотря на свои звания и регалии- тупое хамло... причем от парня один негатив хлещет, вообще не понимаю как он в спорте что-то выигрывал с таким характером...
00:29
ur-ur
У Кафеля совсем крыша поехала? Дочкой бы лучше занялся.
00:26
Pleafant
Быдло стоеросовое,косит под своего в фанатской среде.Но что ожидаемо от безымянного фаната в интернете,то публичному человеку делать не прилично.Гнилой человечек этот теннисист.
00:26
доктор Фишер
Не люблю "бомжей", ибо это "болотные крысы народного газа", но и Женька не прав. Его можно понять, у него дочка - наркоманка, вот и бесится пацан.
00:26
dag84
Зато благодаря ему, объединились болельщики всех клубов.. Однозначно... мудак
00:25
DJKrolik
Если выражаться корректно, то Кафельников - мудак.
00:24
Снежик
А что, Кафельников такой злой? воняет ему заранее
00:23
zenit spb
Спартак-экспресс браво!!! Вот она красно-белая суть. Лучшие болелы! Гниль...
00:22
sabitt
Однозначно...ДЕБИЛ!!!
00:22
4elik
Скоро Кафельников пёрнет, а спорт-экспресс выйдет с шапкой "Кафельников пёрлнул"
00:22
dag84
Умные мысли -не ваш конек, Евгений.. Хватит деградировать, хотя, дальше уже и некуда
00:20
4elik
Как забанить новости от этой гниды?
00:19
Chibisov
Мразь ты кафель,не человек ты,а МРАЗЬ с большой буквы,МРАЗЬ!!!
00:19
aleksart-spb
я с его дочурка его язычком хорошо работает,как и папа трепет языком!
00:19
Malshion
СЭ, а вы зачем это репостите? Поддерживаете его высказывания?
00:17
alsurgeon
Хам трамвайный.
00:17
gr45
Кафелю надо было теннисным мячом в лоб залепить со всей дури, чтоб такую ахинею не пер! Здоровья Андрею Луневу!!!
00:16
lieven
Ни мозгов, ни сердца.
00:14
Ment Ali
Кафельников совсем больной на голову стал...((
00:14
Коуч07
Что за бред этот "специалист" болтает! Лучше бы за дочерью присмотрел.
00:14