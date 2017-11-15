00:03 | Футбол — Сборная России

Евгений Кафельников: "Надеюсь, Лунев скоро в строй вернется, а то будут говорить, что по этой причине чемпионат не выиграли"

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Олимпийский чемпион по теннису, экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников после матча сборной России против Испании (3:3) отметил бессмысленность товарищеских встреч. Он надеется на то, что вратарь Андрей Лунев скоро вернется в строй.

Лунев получил травму во время матча с Испанией и покинул стадион "Санкт-Петербург" на карете скорой помощи. Голкипер на последних минутах встречи получил травму головы, столкнувшись с Морено Родриго, который ударил россиянина коленом в голову.

Лунева с окровавленной головой после перевязки увезли на электрокаре в подтрибунное помещение. Стадион скандировал имя вратаря "Зенита", а оставшийся на трибуне Игорь Акинфеев аплодировал коллеге.

"Бестолковые товарищеские матчи до добра не доводят. Лунева в нокаут отправили, надеюсь, скоро в строй "бомжей-бакланов" вернется. А то будут потом вонять,что по этой причине чемпионат не выиграли", – написал Кафельников на своей странице в Твиттере.

Жуткая травма Лунева. В ворота встал Глушаков//
Трансляция матча Россия - Испания

 
 
 
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КОММЕНТАРИИ (42)
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Папа73

На месте Рабинера я бы уволил за халатность того, кто пустил эту новость. Мало ли в мире умалишенных - теперь всех надо цитировать что ли?!

00:57

kaduly

Такое впечатление что он и сам наркоман, заслуженная скотина

00:56

Chibisov

доктор Фишер слышь мкадышная свинья,вот крысы то как раз в пределах третьего транспортного и плодятся и ты один из их представителей таких как ты и кафель надо крысиным ядом травить,вся страна ненавидит две вещи это мкадышей и пищевик так,что вдвойне ваш род надо сокращать,явно же мозгами вы не блещете и кафель прямой тому показатель,значит вы биомасса недостойная коптить воздух своим присутствием.

00:53

victorini

Как болельщик Спартака могу сказать - кафельников - гнида и мразь. У нормального мужика дети нормальные, а не наркоманы.

00:49

Алекс Ферги

Мда....не думал, что в теннисе так мозг отбивают...

00:46

Russky

А когда-то с большим уважением относился к спортсмену Кафельникову....... Нет слов. Андрею здоровья!

00:45

corsicanez

Кафель спортсмен универсал, мастер всех видов спорта. жду его коментов по поводу хоккея

00:36

4elik

Это не лучший болела спартака, а параша говорящая, попрошу не обобщать.

00:34

Kidd

Считал кафеля слабоумным, но, видимо, серьезно ошибался.. Походу, он совсем безмозглая ск..тина

00:32

Дарт Вейдер Первый

zenit spb А при чем тут "Спартак", В том, что Кафельников идиот Спартак не виноват

00:30

Мотар

Я болела Спартака, не поддерживаю высказывания Евгения, не смотря на свои звания и регалии- тупое хамло... причем от парня один негатив хлещет, вообще не понимаю как он в спорте что-то выигрывал с таким характером...

00:29

ur-ur

У Кафеля совсем крыша поехала? Дочкой бы лучше занялся.

00:26

Pleafant

Быдло стоеросовое,косит под своего в фанатской среде.Но что ожидаемо от безымянного фаната в интернете,то публичному человеку делать не прилично.Гнилой человечек этот теннисист.

00:26

доктор Фишер

Не люблю "бомжей", ибо это "болотные крысы народного газа", но и Женька не прав. Его можно понять, у него дочка - наркоманка, вот и бесится пацан.

00:26

dag84

Зато благодаря ему, объединились болельщики всех клубов.. Однозначно... мудак

00:25

DJKrolik

Если выражаться корректно, то Кафельников - мудак.

00:24

Снежик

А что, Кафельников такой злой? воняет ему заранее

00:23

zenit spb

Спартак-экспресс браво!!! Вот она красно-белая суть. Лучшие болелы! Гниль...

00:22

sabitt

Однозначно...ДЕБИЛ!!!

00:22

4elik

Скоро Кафельников пёрнет, а спорт-экспресс выйдет с шапкой "Кафельников пёрлнул"

00:22

dag84

Умные мысли -не ваш конек, Евгений.. Хватит деградировать, хотя, дальше уже и некуда

00:20

4elik

Как забанить новости от этой гниды?

00:19

Chibisov

Мразь ты кафель,не человек ты,а МРАЗЬ с большой буквы,МРАЗЬ!!!

00:19

aleksart-spb

я с его дочурка его язычком хорошо работает,как и папа трепет языком!

00:19

Malshion

СЭ, а вы зачем это репостите? Поддерживаете его высказывания?

00:17

alsurgeon

Хам трамвайный.

00:17

gr45

Кафелю надо было теннисным мячом в лоб залепить со всей дури, чтоб такую ахинею не пер! Здоровья Андрею Луневу!!!

00:16

lieven

Ни мозгов, ни сердца.

00:14

Ment Ali

Кафельников совсем больной на голову стал...((

00:14

Коуч07

Что за бред этот "специалист" болтает! Лучше бы за дочерью присмотрел.

00:14