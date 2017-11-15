Евгений Кафельников: "Надеюсь, Лунев скоро в строй вернется, а то будут говорить, что по этой причине чемпионат не выиграли"

Олимпийский чемпион по теннису, экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников после матча сборной России против Испании (3:3) отметил бессмысленность товарищеских встреч. Он надеется на то, что вратарь Андрей Лунев скоро вернется в строй.

Лунев получил травму во время матча с Испанией и покинул стадион "Санкт-Петербург" на карете скорой помощи. Голкипер на последних минутах встречи получил травму головы, столкнувшись с Морено Родриго, который ударил россиянина коленом в голову.

Лунева с окровавленной головой после перевязки увезли на электрокаре в подтрибунное помещение. Стадион скандировал имя вратаря "Зенита", а оставшийся на трибуне Игорь Акинфеев аплодировал коллеге.

"Бестолковые товарищеские матчи до добра не доводят. Лунева в нокаут отправили, надеюсь, скоро в строй "бомжей-бакланов" вернется. А то будут потом вонять,что по этой причине чемпионат не выиграли", – написал Кафельников на своей странице в Твиттере.

Бестолковые товарищеские матчи до добра не доводят. Лунева в нокаут отправили,надеюсь скоро в строй "бомжей-бакланов" вернётся. А то будут потом вонять,что по этой причине чемпионат не выиграли😂 – Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 14 ноября 2017 г.

Жуткая травма Лунева. В ворота встал Глушаков//

Трансляция матча Россия - Испания