Черчесов запретил сборникам пить шампанское на приеме в Кремле

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов запретил игрокам национальной команды пить шампанское на церемонии вручения наград в Кремле, сообщает "Рен ТВ". Торжественное мероприятие прошло 28 июля.

Все 23 футболиста удостоились почетных грамот президента, Черчесов получил орден Александра Невского, вратарь Игорь Акинфеев и защитник Сергей Игнашевич - ордена Почета.

После окончания церемонии в зал внесли поднос с бокалами шампанского. Однако Черчесов, взяв себе один, сказал: "Ребят, у кого-то сегодня игра, поэтому нам-то можно, а вы там поаккуратнее". Еще один бокал достался президенту РФ Владимиру Путину.



Сборная России под руководством Черчесова на чемпионате мира-2018 дошла до четвертьфинала, показав лучший результат в истории.



Всем игроком команды присудили звание заслуженных мастеров спорта.