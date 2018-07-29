Черчесов запретил сборникам пить шампанское на приеме в Кремле

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов запретил игрокам национальной команды пить шампанское на церемонии вручения наград в Кремле, сообщает "Рен ТВ". Торжественное мероприятие прошло 28 июля.
Все 23 футболиста удостоились почетных грамот президента, Черчесов получил орден Александра Невского, вратарь Игорь Акинфеев и защитник Сергей Игнашевич - ордена Почета.
После окончания церемонии в зал внесли поднос с бокалами шампанского. Однако Черчесов, взяв себе один, сказал: "Ребят, у кого-то сегодня игра, поэтому нам-то можно, а вы там поаккуратнее". Еще один бокал достался президенту РФ Владимиру Путину.
Сборная России под руководством Черчесова на чемпионате мира-2018 дошла до четвертьфинала, показав лучший результат в истории.
Всем игроком команды присудили звание заслуженных мастеров спорта.
Дополнительная информация
https://ren.tv/novosti/2018-07-29/video-cherchesov-zapretil-futbolistam-vypit-shampanskoe-na-prieme-v-kremle