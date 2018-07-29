14:48 | Футбол — Сборная России

Черчесов запретил сборникам пить шампанское на приеме в Кремле

Федор КУДРЯШОВ (слева) и Станислав ЧЕРЧЕСОВ (справа). Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Федор КУДРЯШОВ (слева) и Станислав ЧЕРЧЕСОВ (справа). Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов запретил игрокам национальной команды пить шампанское на церемонии вручения наград в Кремле, сообщает "Рен ТВ". Торжественное мероприятие прошло 28 июля. 

Все 23 футболиста удостоились почетных грамот президента, Черчесов получил орден Александра Невского, вратарь Игорь Акинфеев и защитник Сергей Игнашевич - ордена Почета. 

После окончания церемонии в зал внесли поднос с бокалами шампанского. Однако Черчесов, взяв себе один, сказал: "Ребят, у кого-то сегодня игра, поэтому нам-то можно, а вы там поаккуратнее". Еще один бокал достался президенту РФ Владимиру Путину

Сборная России под руководством  Черчесова на чемпионате мира-2018 дошла до четвертьфинала, показав лучший результат в истории.

Всем игроком команды присудили звание заслуженных мастеров спорта.

Дополнительная информация

https://ren.tv/novosti/2018-07-29/video-cherchesov-zapretil-futbolistam-vypit-shampanskoe-na-prieme-v-kremle

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