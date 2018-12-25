Черчесов и сборная России стали лауреатами премии "Серебряная лань"

Сборная России стала лауреатом награды "Серебряная лань" в номинации "Команда года", главный тренер команды Станислав Черчесов победил в номинации "Тренер года", информирует "РИА Новости".

Приз "Серебряная лань" вручается ФСЖР уже несколько десятилетий. Победители определяются по итогам опроса спортивных журналистов.

Сборная России под руководством Черчесова на домашнем чемпионате мира дошла до четвертьфинала.

"Серебряные лани" будут вручены победителям в Олимпийском комитете России в феврале.