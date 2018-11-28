Бывший вице-президент РФС Капков: "Я бы очень хотел, чтобы Головин вернулся в ЦСКА"

Бывший вице-президент РФС Сергей Капков заявил, что хотел бы возвращения полузащитника "Монако" Александра Головина в ЦСКА на правах аренды. 22-летний россиянин перешел в состав монегасков 27 июля 2018 года, подписав пятилетний котракт.

- Я бы очень хотел, чтобы Головин вернулся в ЦСКА на правах аренды, - сказал Капков в программе Foot’больные люди. - Конечно, я хочу, чтобы у него получилось в Европе. Если не получится, то Саша, конечно, вернется, хотя мне бы хотелось, чтобы он там себя проявил. Считаю, мы могли бы давать большое количество ярких футбольных европейских звезд.

Понятно, что для этого нужно учить языки, уметь работать в конкурентной среде, быстро ментально сходиться с людьми другой национальности,помогать футболистам в трудоустройстве - со стороны сервиса и агентства.

В текущем сезоне Головин провел 10 матчей за монегасков и отметился одной результативной передачей.

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