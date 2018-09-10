Антон Заболотный: "Еще в школе праздновал голы с сальто"

Нападающий сборной России Антон Заболотный заявил, что еще в школе праздновал голы, исполняя сальто. Сегодня 27-летний форвард отличился в контрольном матче против Чехии (5:1).

- Вы некоторое время были объектом шуток, когда не забивали. Сейчас все по-другому?

- Для меня ничего не изменилось. Каждый занимается своим делом - мы играем, пресса про нас пишет, и так далее.

- Когда вдвоем с Ионовым убегали на первый гол, вы ожидали пас?

- Я был готов к пасу, но раз он сам реализовал момент, то и прекрасно.

- А когда забивали сами - верили, что мяч попадет к вам от Лунева через столько игроков?

- Верить всегда надо. Я оказался хитрее опекавшего меня защитника.

- Не было ощущения, что оказался в офсайде?

- Мое дело - доигрывать момент до конца, а если вдруг офсайд - его бы свистнули.

- Когда решили обыгрывать вратаря?

- Когда вышел один на один. Он грамотно вышел, сблизился, сократил угол обстрела, и пришлось уходить в сторону.

- Что за празднование гола в виде сальто?

- Я в детстве, в 5-6 лет занимался гимнастикой. Еще в школе так голы праздновал. (Юрий Плохотниченко)

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