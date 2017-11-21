Андрей Талалаев: "После матча против Испании позитива по сборной России больше"

Главный тренер "Тамбова" Андрей Талалаев высказал мнение, что болельщики сборной России остались довольны товарищескими матчами против Аргентины (0:1) и Испании (3:3). Специалист подчеркнул, до минувших игр поклонники были настроены в отношении сборной насторожено.

– Думаю, что до последнего матча болельщики были насторожены, и если оптимизм и был, то осторожный, – сказал в эфире программы "Футбол России" Талалаев. – Но матч с Испанией, да и кое-что в игре с Аргентиной, думаю, должны были успокоить наших рьяных болельщиков. Позитива было больше, чем в предыдущих матчах нашей команды.