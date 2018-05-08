Александр Алаев: "РФС взыщет штраф с тех, кто нарушал порядок на трибунах во время матча Россия - Франция"

Президент РФС Александр Алаев прокомментировал новость о штрафе за нарушения на товарищеском матче Россия - Франция. Он отметил, что организация взыщет средства с непосредственных нарушителей порядка на этой игре.

- Произошедшее на матче Россия - Франция является вопиющим случаем неуважения нескольких зрителей к сопернику, и мы сделаем все возможное, чтобы подобное не повторилось. Российский футбольный союз всегда выступал против всех видов дискриминации, и наша работа за прошедший год является лучшим тому доказательством. Те несколько людей, которые позволили себе оскорбительные выкрики, были почти сразу установлены правоохранительными органами, - цитирует Алаева "Р-Спорт". - РФС, конечно, выплатит штраф. Но эти средства, в свою очередь, мы будем взыскивать с тех, кто реально виноват в произошедшем. Приходящие на стадион должны понимать свою персональную ответственность. Уверен, что на чемпионате мира благодаря совместной работе ФИФА и РФС будет царить атмосфера праздника и уважения друг к другу.

Российский футбольный союз оштрафован на 30 000 швейцарских франков (примерно 25 тысяч евро) за проявления дискриминации, выражавшиеся в скандировании болельщиков во время товарищеского матча Россия - Франция.