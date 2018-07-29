Алдонин поддержал Гамову, осудившую Министерство спорта РФ

Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин в интервью "Спорт Экпресс" прокомментировал слова двукратной чемпионки мира и двукратной обладательницы серебряных медалей Олимпийский игр экс-волейболистки Екатерины Гамовой, раскритиковавшей Министерство спорт РФ за присвоение 23-м футболистам национальной команды званий заслуженных мастеров спорта (ЗМС).

Игроки были отмечены за выход в 1/4 финала домашнего чемпионата мира-2018. Этот результат стал лучшим в истории сборной России по футболу.

– Понимаю, когда Гамова говорит, что был прецедент, когда не всем игрокам волейбольной сборной дали ЗМС за победу на чемпионате мира, - сказал Алдонин. - Это вопрос к руководителям нашего спорта. Я не понимаю, почему так получилось. Недостаточное количество матчей это вообще не аргумент.



Если девушка была вызвана в сборную, то они обязаны были дать ей ЗМС. Но ситуация в том, что для нас четвертьфинал чемпионате мира по футболу – это прекрасное достижение. Поэтому с одной стороны согласен с Гамовой, а с другой – прекрасно понимаю уровень конкуренции в футболе.

Отчасти разделяю негодование Екатерины, но она подчеркивает, что говорила это не ребятам, а нашим руководителям. Поэтому надо обратить на это внимание.

Ранее свое мнение по ситуации в интервью "Спорт Экпрессу" высказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.