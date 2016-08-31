Алан Дзагоев: "Буду полностью готов к матчу с Ганой"

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев заявил, что будет готов выйти на поле в товарищеском матче со сборной Ганы, который пройдет 6 сентября в Москве. Хавбек не сыграет в сегодняшней встрече с Турцией.

– Старая травма, которую я получил перед Euro-2016, не беспокоит, – приводит официальный сайт РФС слова Дзагоева. – Я ее залечил окончательно: понял это, когда начал тренироваться. Но предсезонные сборы я пропустил, функциональное состояние подкачало, мышцы не совсем готовы, и в итоге это сказалось.

В последней игре за ЦСКА перенапряг мышцу, надергал ее, и возник спазм. Но ничего страшного: по опыту знаю, что на восстановление уйдет три-четыре дня. Вчера на тренировке занимался по индивидуальной программе, бегал вокруг поля под присмотром физиотерапевта. Прохожу специальные процедуры: сегодня, например, восстанавливался в бассейне. Игру с Турцией я пропущу, но к поединку с Ганой должен быть полностью готов.