Витинью: "Сыграть за сборную России? Моя мечта – сборная Бразилии"

Нападающий ЦСКА Витинью в интервью "СЭ" отметил, что мечтает выступать за сборную Бразилии. Также он признался, что счастлив за своего одноклубника Мариу Фернандеса​, который дебютировал за сборную России.

– В среду Мариу Фернандес дебютировал за сборную России. Как относитесь к решению своего партнера выступать за нашу национальную команду?

– Это здорово. У него была возможность принять гражданство, и он этим воспользовался. У Мариу огромный потенциал. Правда, мое мнение – с его классом и уровнем игры надо выступать за сборную Бразилии. Но я за него безумно рад, поздравил с забитым голом. В России его прекрасно приняли, дали возможность прогрессировать. И теперь он возвращает свой долг за теплый прием. Мариу – мой большой друг, и я счастлив потому, что он счастлив в вашей сборной.

– А вы сами не хотели бы принять гражданство и сыграть за сборную России?

– Моя мечта – сборная Бразилии. Я знаю, что у меня есть возможность туда попасть. Обидно, что не удалось принять участие в Олимпийских играх. Я получил небольшую травму, не выступал определенное время за клуб, и, когда делали окончательный выбор, меня не включили в заявку. Это был большой удар, который выбил меня из колеи, ведь все предвещало вызов в сборную. Но мой шанс еще придет. Я усиленно работаю, чтобы это произошло. (Павел ГУРЕВИЧ)

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