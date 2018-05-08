Валерий Газзаев: "Дмитрий Медведев сказал, что он "двумя руками за" финансирование футбольных клубов исключительно за счет частных инвестиций"

Глава Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев пообщался со знаменитым тренером, депутатом Госдумы РФ Валерием Газзаевым о том, как должен развиваться отечественный футбол.

По данным "СЭ", общение состоялось в рамках бесед Медведева с представителями думских фракций, которые проходили 7 и 8 мая в здании Государственной Думы на Охотном ряду. 8-го числа в 12 часов Медведев (тогда еще в качестве кандидата на пост премьер-министра РФ, нижняя палата парламента утвердила его кандидатуру вечером 8 мая – Прим. "СЭ") встретился с представителями "Справедливой России". Депутат Газзаев задал Медведеву вопрос по поводу возможности реформ российского футбола и получил развернутый ответ. "СЭ" связался с Газзаевым, чтобы узнать детали разговора.

– Валерий Георгиевич, о чем конкретно вы спросили у Дмитрия Анатольевича на этой встрече?

– Дело в том, что в апреле мною было инициировано проведение в стенах Государственной Думы Круглого стола на тему финансирования профессиональных футбольных клубов. В мероприятии приняли участие представители Госдумы, экспертного и профессионального сообщества, руководители клубов, знаменитые тренеры (в частности, присутствовали и выступали Евгений Гинер, Олег Романцев, Гаджи Гаджиев, Борис Игнатьев, Вагиз Хидиятуллин и другие – Прим. "СЭ"). По сути, проигнорировали Круглый стол только руководители Минспорта, РФС и РФПЛ. На той встрече я выступил с инициативой о создании законопроекта о льготном налогообложении для тех компаний и бизнесменов, которые готовы финансировать профессиональные футбольные клубы, и многие меня тогда с этой идеей поддержали.

Именно об этом я и спросил Дмитрия Анатольевича. Вот как звучал мой вопрос (приводим предоставленный редакции "СЭ" текст вопроса – Прим. "СЭ"):

"Уже через месяц в России пройдет чемпионат мира по футболу. Благодаря активному участию государства у нас в стране появилась великолепная инфраструктура, но в остальном дела в футболе обстоят не столь радужно. Как известно, во всем мире профессиональные клубы финансируются за счет частных инвестиций, тогда как в России 88% профессиональных команд существуют за счет государственных и региональных бюджетов. По итогам Круглого стола в Госдуме я выступил с инициативами о реформировании российского футбола, в частности о сокращении числа профессиональных клубов, об изменении структуры чемпионата (чтобы вовлечь все регионы РФ в систему профессионального, детско-юношеского и массового футбола), об увеличении стоимости телевизионных прав с нынешних 35 до 400 миллионов долларов в год и, главное, о том, чтобы профессиональные клубы финансировались за счет частных инвестиций. В таком случае наша футбольная лига войдет в число сильнейших в Европе. Однако для этого необходимо принять закон о льготном налогообложении для тех бизнесменов и корпораций, которые готовы финансировать клубы. Кроме того, было и соответствующее поручение Президента РФ по поэтапному переводу профессионального спорта исключительно на частные инвестиции. Уважаемый Дмитрий Анатольевич, на ваш взгляд, возможны ли такие изменения для нашего футбола, которые должны соответствовать требованиям времени и, в частности, финансового fair play?"

– Каким был ответ премьера?

– Очень подробным. Дмитрий Анатольевич отметил, что "в целом, разделяет все, что было сказано, как идеологию развития футбола". По его словам, важно, чтобы все было выстроено "по той же цивилизованной модели, как это существует в мире, поскольку она приводит к результатам – они играют в футбол лучше, чем мы".

– Как господин Медведев отнесся к главной идее – частному финансированию клубов и льготному налогообложению для тех, кто инвестирует в футбол?

– Дословный ответ про частные инвестиции для клубов - "двумя руками за". По его мнению, льготное налогообложение – "единственный способ" для стимулирования инвесторов. Дмитрий Анатольевич отметил, что "содержать клубы за счет бюджетов регионов и муниципалитетов – это зачастую правонарушение". Более того, по его словам, такой подход может касаться не только футбола, но и "всего профессионального спорта, как это сделано в большинстве стран мира".

– Какой отклик вызвала тема с существенным ростом суммы телевизионного контракта?

– Дмитрий Анатольевич согласился: естественно, это хорошо, когда телеконтракт приносит больше денег. Однако, по его словам, обязательно следует учесть интересы всех телезрителей, "не отрезать болельщиков от экранов", потому что кто-то способен платить за просмотр, а кто-то – нет. От себя позволю добавить: конечно же, отдельные матчи РФПЛ обязательно нужно показывать по бесплатным федеральным каналам.

– Какие сложности могут возникнутьв случае реализации реформ футбола?

– Премьер подчеркнул, что при введении льготного налогообложения крайне важен "жесткий контроль", чтобы избежать появления каких-либо схем. Безусловно, следует продумать, как правильно создать такую льготную систему!

– Дмитрий Анатольевич как-то отреагировал на вашу фразу о том, что "дела в футболе обстоят не радужно"?

– Сказал, что "не могу с вами не согласиться". И мои коллеги в зале грустно рассмеялись… Никому не безразличен футбол, особенно накануне чемпионата мира.

– А что сам глава правительства думает о ситуации в российском футболе?

– Из его уст прозвучала фраза о том, что у нас затраты на существование системы – мирового уровня, и они явно выше, чем те результаты, которые мы имеем, а клубная деятельность перекормлена неправильным образом, потеряна адекватность. К сожалению, дела именно таким образом и обстоят.