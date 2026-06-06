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6 июня, 23:58

Джокович поздравил Андрееву с титулом на «Ролан Гаррос»: «Желаю тебе еще много таких трофеев»

Алина Савинова
Мирра Андреева.
Фото Getty Images

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович поздравил россиянку Мирру Андрееву с победой на «Ролан Гаррос».

В субботу, 6 июня, 19-летняя спортсменка в финале Открытого чемпионата Франции обыграла польку Майю Хвалиньскую со счетом 6:3, 6:2.

«Молодец, Мирра! Желаю тебе еще много таких трофеев», — написал Джокович в своих соцсетях.

Андреева стала четвертой россиянкой, завоевавшей титул на турнире «Большого шлема» в одиночном разряде, и четвертой — на «Ролан Гаррос». Мария Шарапова выигрывала Открытый чемпионат Франции в 2012 и 2014 годах, Светлана Кузнецова — в 2009-м, а Анастасия Мыскина — в 2004-м. Всего у Мирры теперь шесть титулов на уровне WTA.

Мирра Андреева.Мирра — королева Франции! 19-летняя россиянка покорила «Ролан Гаррос» и вошла в историю

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Теннис
Ролан Гаррос
Мирра Андреева
Новак Джокович
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